Il Napoli vuole ricusare Paolo Silvio Mazzoleni è la notizia che viene data da Repubblica. L’idea di Aurelio De Laurentiis è quella di non accettare più la designazione di Mazzoleni come responsabile del Var per le partite del Napoli. L’arbitro della famigerata finale di Pechino contro la Juventus, ha un record in questo senso, dato che per ben 12 volte in questa stagione è stato al Var quando giocava il Napoli. Mazzoleni era al Var anche domenica quando al Napoli è stato annullato ingiustamente un gol regolare siglato da Victor Osimhen. In quel caso, però, il Var non poteva intervenire dato che da protocollo l’entità della spinta di Osimhen sulla schiena di Godin poteva essere valutata solo da Fabbri.

In ogni caso Paolo Silvio Mazzoleni resta nel mirino del Napoli e di Aurelio De Laurentiis. L’ex arbitro nella sua carriera ha commesso tanti errori contro il Napoli ed ora la società secondo Repubblica ha intenzione di ricusare la sua designazione.