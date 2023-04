Fedele: “Napoli, il progetto non durerà. Reja più amato di Spalletti”

Enrico Fedele ritiene che il progetto del Napoli non durerà e rivela che Reja è più amato di Spalletti come allenatore

Enrico Fedele non ha mai avuto dubbi sulla vittoria dello Scudetto. Ai microfoni di Radio Marte, l’ex dirigente dichiara: “Parlavo di Scudetto da novembre e mi prendevano per pazzo. Quest’anno abbiamo Kvaratskhelia che ha talento e fa la differenza, questa è la verità. Il fallo di Arek Milik su Stanislav Lobotka? Non l’avevo visto e non lo ha visto nemmeno l’arbitro. Al VAR è stato scannerizzato bene: il tocco c’è. L’errore grave, semmai, è la non espulsione di Gatti“.

Per Fedele è grave la mancata espulsione di Gatti

Interrogato sulle prospettive future dell’attuale squadra allenata da Luciano Spalletti, invece, ha affermato: “Questo progetto tecnico può durare molto a lungo? Assolutamente no. Il presidente del Napoli farà delle mini-rivoluzioni. Non si aprirà un ciclo? Ma quale ciclo, per piacere!…”.

Infine, un giudizio su Luciano Spalletti: “E’ l’allenatore più amato a Napoli? No, quello è Edy Reja. Per fare un vino pregiato, ci vuole l’uva buona. Se fai un gran vino anche senza uva di prim’ordine, beh, sei ancora più bravo. Reja vinse la Serie B e ci portò in Intertoto, non dimentichiamolo”.