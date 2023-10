Sconfitta Napoli, tifosi delusi: “Abbiamo giocato con un uomo in meno ed un ‘citofono’ in porta”

I tifosi del Napoli prendono di mira Alex Meret e Anguissa, dopo la loro prestazione nella sfida di Champions League col Real Madrid.

Il Napoli si è arreso al Real Madrid nel ‘big match’ di Champions League al Diego Armando Maradona, con una sconfitta che ha lasciato i tifosi partenopei con l’amaro in bocca.

Ostigard ha aperto le marcature al 19′, ma la squadra di Ancelotti ha ribaltato il risultato con i gol di Vinicius e Bellingham. Il Napoli è riuscito a pareggiare grazie al rigore di Zielinski, ma al 78′, uno sfortunato autogol di Alex Meret ha regalato i tre punti agli spagnoli.

Carlo Ancelotti, l’ex allenatore del Napoli, è tornato come protagonista, “vendicandosi” del suo esonero da parte di Aurelio De Laurentiis, l’attuale presidente del Napoli, che aveva affidato la squadra a Gennaro Gattuso.

I tifosi del Napoli, esprimendo la loro delusione attraverso il web, hanno preso di mira Alex Meret, definendolo “un citofono”, e soprattutto Anguissa, criticato per una prestazione al di sotto delle aspettative. “Abbiamo un citofono in porta e con Anguissa sembra di giocare in dieci”; “Anguissa è stato il peggiore in campo”; “Mi dispiace dirlo perché sembrava stesse tornando il giocatore del passato, ma Anguissa mi ha deluso molto”; “Anguissa sembrava non vedere proprio nulla, che delusione”, sono solo alcuni dei commenti espressi dai sostenitori campani visibilmente delusi.