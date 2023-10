VIDEO – Meret sfortunato, Marchegiani lo attacca: “Ha semplicemente mancato lo palla”

L’ex portiere Luca Marchegiani ha espresso critiche nei confronti di Alex Meret per la sua reazione sul gol di Valverde.

Il Real Madrid si aggiudica la sfida al Maradona battendo per 3-2 un Napoli che non si è mai arreso ne mai è stato dominato. Nella ripresa è Federico Valverde a portare di nuovo in vantaggio i blancos con una sassata dalla distanza, sorprendendo Meret. Il portiere del Napoli tocca la palla, ma non riesce a respingerla completamente. La sfera colpisce la traversa, rimbalzando sul corpo di Meret e finendo in rete.

L’ex portiere Luca Marchegiani, commentando l’azione, ha dichiarato: “Il tiro è stato potentissimo, ma è finito direttamente sulla testa di Meret, che non ha avuto il tempo di reagire al rimbalzo. La traiettoria è terminata in rete. Alex è stato sfortunato? Ha semplicemente mancato la palla. Quando commetti errori del genere, succede quanto abbiamo visto.”

Queste critiche hanno suscitato discussioni tra i tifosi, con molti che si chiedono se Meret avrebbe potuto fare di più per evitare il gol del Real Madrid. Intanto, la partita è proseguita con il Napoli cercando disperatamente di pareggiare, ma il Real Madrid ha resistito alla pressione e ha conquistato la vittoria per 3-2. Di seguito il video dello sfortunato autogol di Meret: