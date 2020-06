Napoli punta sui Millennials: tre nomi in lista, ecco l’erede di Haaland

Il calciomercato del Napoli punta dritto sui Millennials. Tre nomi per Giuntoli svelati da Il Mattino, tra cui Karim-David Adeyemi del Salisburgo.

La next gen dei calciatori, perché per andare avanti in un momento economico così delicato bisogna sempre stare almeno un passo avanti a tutti. La forza delle idee può compensare quella di una mancanza economica, rispetto ai grandissimi club europei. Così il calciomercato del Napoli punta sui millennials, calciatori giovanissimi che hanno già dimostrato le loro qualità ma che hanno una grandissima prospettiva di crescita.

Secondo Il Mattino sul taccuino di Giuntoli ci sono già segnati tre nomi. Uno di questi è quello di Karim-David Adeyemi, classe 2002 tedesco di nascita ma nigeriano di origine. Il calciatore funge da attaccante ed è considerato dalla dirigenza del Salisburgo l’erede di Haaland, la macchina da gol ora in forza al Borussia Dortmund. Adeyemi può giocare in tutti i ruoli d’attacco ed è considerato un prospetto brillante.

Napoli sui Millenials: ecco i nomi

Lo scounting partenopeo è attivissimo e così continuano ad arrivare rapporti su calciatori adocchiati in tutta Europa e non solo. Ci sono altri due millennials in orbita Napoli e corrispondono ai nomi di Myron Boadu e Dominik Szoboszlai. Il primo ha 19 anni è una punta centrale dell’Az Alkmaar e già nel giro della nazionale maggiore. Con il club ha già segnato 20 gol e fornito 13 assisti. La sua valutazione è schizzata a 25 milioni di euro e Mino Raiola lo sta già offrendo ai grandissimi club europei.

Il secondo è Szoboszlai centrocampista classe 2000 del Salisburgo che il Napoli ha già apprezzato in Champions League. La sua valutazione è in costante crescita, così come i report dello scouting che valutano positivamente le prestazioni del centrocampista ungherese. Insomma con nomi di questo tipo il Napoli vuole mettere qualche mattoncino per il futuro, senza però dimenticare il presente.