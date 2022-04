Perchè il Napoli non si lamenta mai con gli arbitri? La risposta di Spalletti stupisce tutti

Empoli-Napoli sarà arbitrata dal signor Marinelli, la designazione non provoca sicuramente dei buoni ricorsi alla squadra di Spalletti. Il direttore di gara ha già diretto il Napoli in questa stagione. Si ricorda un Bologna-Napoli con un arbitraggio davvero pessimo per Marinelli. Il Napoli in questa stagione è stato forttemente penalizzato dagli arbitri, come abbiamo più specificato nella consueta classifica senza errori arbitrali. In questa situazione spicca un dato che i tifosi azzurri hanno sempre segnalato: Perché il Napoli non si lamenta mai con gli arbitri?

Lo show di Mourinho verso Di Bello al Maradona ha fatto il giro del Web, cosi come i campanelli dei giocatori di Juventus e Inter attorno ai direttori di gara, ma perchè il Napoli non si ribella mai con gli arbitri? A questa domanda ha risposto il tecnico Luciano S’alletti: “Io non replico. E’ dall’inizio che dico sempre alla mia panchina che si deve restare seduti e buoni e che non si deve alzare la voce. Sono le squadre avversarie che quando vengono da noi agiscono quasi da squadra di casa facendo di tutto. Noi stiamo seduti e facciamo lavorare gli arbitri, gli altri protestano sempre ed è una cosa che non farei, perché poi si rischia di condizionare. Sul rigore Di Bello è stato richiamato al VAR ed è stata una cosa corretta”.

La correttezza di Spalletti è indiscutibile ma il Napoli merita rispetto, sarebbe ora di cambiare anche l’atteggiamento in campo e farsi sentire in maniera incisiva anche dai direttori di gara .