Napoli, Meret: “Lo scudetto si può ancora sognare. Vi dico una cosa su Insigne e Osimhen!

Meret su Empoli-Napoli: “Abbiamo voglia di fare bene, di vincere. Non ci si può abbattere ora, dobbiamo tirare fuori tutte le energie che ci restano in questo finale di stagione: si può ancora sognare. Dobbiamo continuare a lottare”.

Il Napoli ha un problema al Maradona?: “Non so perché stiamo facendo più fatica quando giochiamo in casa, non so dare una spiegazione. I nostri tifosi sono fantastici e meritano di vederci vincere”.

Rapporto con Spalletti: “Tra di noi c’è un rapporto normale. Io sono a sua disposizione, lui prende le decisioni e io devo accettarle”.

Su Osimhen: “Victor è un grandissimo calciatore, ma deve ancora migliorare in alcuni aspetti. Può fare meglio e aiutarci ancora di più: ha delle qualità impressionanti”.

Sulla Nazionale: “Dispiace tantissimo non potere partecipare ai prossimi Mondiali. Siamo stati sfortunati, ma dovevamo arrivare a giocarci tutto negli spareggi”.

Sul futuro: “Il Napoli sa bene qual è il mio pensiero. Io sto benissimo in questa città e vorrei restare. Facendo bene in azzurro posso poi guadagnarmi anche la maglia dell’Italia”.