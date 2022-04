“Il Napoli aveva lo scudetto a portata di mano, invece di mangiare l’erba si è specchiato” Bucchioni tuona contro gli azzurri

Enzo Bucchioni, giornalista ed editorialista del Quotidiano Sportivo, giornale di sport del Resto del Carlino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: “Quando un allenatore come Spalletti a fine stagione è ancora in corsa per lo scudetto vuol dire che il suo lavoro lo ha fatto bene. Poi, non sempre gli allenatori convincono, ma tutti non solo quello del Napoli. Al di là del carattere di Spalletti, chiamo in causa la grinta, il carattere della squadra del Napoli che nei momenti decisivi manca sempre un po’. Quando hai lo scudetto a portata di mano, devi mangiare l’erba e invece il Napoli si specchia.”

Bucchioni,: “In un gruppo serve il leader, serve chi è già abituato a vincere, chi dà la scossa quando le cose non vanno bene e su questi limiti la società dovrà ragionare in vista del futuro perché poi sul piano tecnico non vedo lacune. Osimhen ha qualità straordinarie, a volte fa tutto come un campione, altre poi ti accorgi che deve crescere ancora tanto, soprattutto nella capacità di leggere prima l’azione. Deve essere messo nella condizione di migliorare, magari affiancandolo ad un altra punta, non lasciandolo lì da solo perché a volte non regge il peso dell’attacco”.