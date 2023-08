Napoli, spunta anche il brasiliano Murillo per la difesa: il post di Chiariello è da applausi

Il Napoli è alla ricerca frenetica di un nuovo difensore centrale. Tra i nomi spuntati, il brasiliano Murillo è l’ultima novità.

Calciomercato Napoli. Doccia gelata per il Napoli, che vede sfumare Danso come rinforzo per la difesa. Il centrale austriaco è vicino al rinnovo con il Lens fino al 2028. Gli azzurri virano su altri obiettivi: in pole c’è Mavropanos, ma nelle ultime ore sono spuntati i nomi di Murillo, Demiral e Tomiyasu.

In totale sono 31 i profili accostati al club di De Laurentiis per il dopo Koulibaly. Una cifra che ha scatenato l’ironia del giornalista Umberto Chiariello, il cui post è diventato virale: “Doppiata quota 30! Siamo a 31: doppietta! Demiral e Tomiyasu ultime new entry nel casting Napoli! Vai coi botti!”.

I tifosi si dividono tra chi apprezza la prudenza della dirigenza nella scelta del nuovo difensore e chi invece vorrebbe un acquisto immediato. L’addio di Kim ha lasciato un buco importante nella retroguardia azzurra che va colmato quanto prima.

Dopo aver perso Danso, il Napoli sembra intenzionato a virare con decisione su Mavropanos dello Stoccarda. I contatti procedono ma c’è la concorrenza della Premier League. Murillo del Celta Vigo resta un’alternativa low cost.

La sensazione è che presto arriverà il colpo in difesa, anche se i nomi accostati agli azzurri hanno raggiunto la ragguardevole quota di 31. I tifosi sono in trepidante attesa del nuovo rinforzo.