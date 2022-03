Napoli-Milan, De Maggio: “Il colpevole della sconfitta ha un nome e un cognome. Finitela di attaccare Insigne”

Valter De Maggio parla della sconfitta casalinga del Napoli contro il Milan, il direttore di kiss kiss punta il dito su una sola persona.

Con un gol fortunato di Giroud il Milan si aggiudica la sfida-scudetto al Maradona. Primo tempo senza occasioni, con le due squadre che reclamano un rigore per parte; a inizio ripresa Calabria cerca il tiro in porta e Giroud lo corregge in rete. Osimhen e Ounas cercano il pari, nel recupero senza riuscirci.

In tanti puntano il dito, su Lorenzo Insigne, reo di scomparire nelle sfide che contano. Della sconfitta del Napoli al Maradona ne ha parlato il direttore di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio nel corso di Radio Goal:

“Sono arrabbiato con alcuni colleghi, sembra che la causa della sconfitta sia Lorenzo Insigne, ma non è così”.

“Dire che sono arrabbiato non rende l’idea. La verità è che sono proprio inca***to. Ieri non è mancato Insigne, ma il vero responsabile della sconfitta è Luciano Spalletti. Se il Napoli non riesce a reggere determinate pressioni, se si perde nelle partite che contano maggiormente, la colpa delle sconfitte non può essere sempre attribuita al capitano. Lasciate in pace Lorenzo per favore.

Perché prendersela sempre con il Magnifico? Questa squadra si squaglia quando il clima è sereno, quando c’è calma piatta. Se invece la critichiamo dopo la sfida col Barcellona ecco che i partenopei reagiscono così come hanno fatto con la Lazio”, ha concluso De Maggio.