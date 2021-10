Napoli, Mertens scalpita: è pronto, anche per un nuovo contratto

Dries Mertens ed il rinnovo di contratto col Napoli, una possibilità da non escludere dopo che l’attaccante ha ripreso la piena forma fisica. Il belga ha dovuto subire un intervento alla spalla il 4 luglio. Un problema che lo ha condizionato per tutta la scorsa stagione e che ne ha ridotto il rendimento. Le prolungate assenze di Osimhen, causa infortuni e Covid, hanno ritardato l’operazione di Mertens alla spalla, che troppo spesso gli impediva di muoversi così come voleva.

Il nuovo Dries ora sta bene e si è messo a disposizione di Luciano Spalletti. Mertens ha segnato anche due gol in amichevole con la Primavera. Può sembrare poco, ma per un attaccante ritornare a prendere confidenza con il gol è sempre importante.

Mertens, il rinnovo di contratto

Per Spalletti sarà fondamentale recuperare Mertens sia per il presente che per il futuro. Avere in campo un attaccante come il belga può fare sempre la differenza. Mertens vuole migliorare il suo record di gol col Napoli, ma soprattutto vuole tornare ad essere decisivo. Quella macchina da gol che Sarri ha inventato, dando una nuova vita al calciatore. Ma Mertens insegue anche un nuovo contratto, come scrive Corriere dello Sport: “C’è un’opzione per un altro anno (il terzo) e farla scattare dipenderà da un bel po’ di fattori. Ma esiste al momento un’unica priorità: ritrovarsi in tutto e per tutto. Mertens, nel prosieguo della stagione, avrà l’occasione di mettersi in mostra anche perché Osimhen, il centravanti titolare del Napoli, partirà per la Coppa d’Africa“. In questi giorni il belga continuerà a lavorare a Castel Volturno dato che non è stato convocato dal Belgio per la Nations League. Spalletti gli darà sicuramente maggior spazio rispetto alle ultime uscite dal Napoli. Anche perché Mertens può giocare sia da prima punta, che da trequartista, volendo anche da esterno d’attacco.