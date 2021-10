Mancini fa fuori Insigne dalla sua nuova Italia

Nations League, Roberto Mancini esclude Lorenzo Insigne dalla formazione titolare per provare la sua nuova Italia. Italia-Belgio è la finale per il terzo e quarto posto di Nations League, partita che si giocherà oggi alle 15.00 all’Allianz Stadium di Torino. Il commissario tecnico della Nazionale Italiana ha fatto capire che la partita è importante per guadagnare punti nel ranking. Attualmente l’Italia è quinta e deve mantenere quantomeno il sesto posto per essere testa di serie ai prossimi Mondiali in Qatar.

Nonostante tutto ci sono gli esperti di Mancini che gioca con l’Italia senza Insigne ed affidandosi a Raspadori come attaccante centrale. La crisi dei centravanti, l’infortunio ad Immobile e Belotti ha creato non pochi problemi a Mancini che nella semifinale con la Spagna si è inventato Bernardeschi falso nove, esperimento totalmente bocciato. Nella sfida Italia-Belgio Mancini non esclude solo Insigne, ma rivoluzionerà la formazione. Stessa cosa che farà anche il ct del Belgio Martinez che ha saluto anche Lukaku, partito in anticipo per Londra.

Nell’Italia, col modulo 4-3-3 di Mancini, si vedranno molte ‘riserve’ in campo dal primo minuto. Arriva la conferma di Donnarumma, come come quella di Di Lorenzo ed Emerson Palmieri sugli esterni in difesa, con Acerbi e Bastoni centrali. Jorginho, in odore di Pallone d’oro, non giocherà dal primo minuto ma la regia sarà affidata a Locatelli. Ai suo fianchi giocheranno Barella e Pellegrini. Attacco quasi del tutto rivoluzionato con Berardi e Chiesa esterni e Raspadori centravanti.

Italia-Belgio: grafico formazioni