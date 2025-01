Lukaku zittisce i tifosi della Juve: il gesto non sfugge alle telecamere

L’attaccante belga ha festeggiato il suo 200 gol nei top campionati con un gesto polemico verso il settore ospiti occupato dai sostenitori bianconeri.

Il Napoli di Antonio Conte ha conquistato una vittoria in rimonta contro la Juventus al Maradona, ribaltando l’iniziale vantaggio di Kolo Muani con le reti di Anguissa e Romelu Lukaku.

Proprio il centravanti belga è stato protagonista non solo per la rete decisiva dal dischetto, ma anche per il gesto che è seguito alla realizzazione. Lukaku, dopo aver trasformato il rigore procurato da McTominay (atterrato in area da Locatelli), si è rivolto verso il Settore Ospiti occupato dai tifosi bianconeri portandosi il dito alla bocca in segno di silenzio.

Per l’ex attaccante della Roma si tratta di un gol storico: il numero 200 realizzato nei top 5 campionati europei, arrivato in una serata già di per sé speciale per l’importanza della vittoria conquistata dalla squadra di Conte.