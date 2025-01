Anguissa è il vero capolavoro di Conte.

Il centrocampista del Napoli ha raggiunto quota 5 gol in campionato, superando il record personale dell’era Spalletti. Decisivo anche nel successo contro la Juventus.

Frank Zambo Anguissa sta vivendo la sua migliore stagione realizzativa con la maglia del Napoli. L’account X ufficiale del club, versione spagnola, ha celebrato la sua prestazione contro la Juventus con un eloquente: “Anguissa, que hombre”.

Il centrocampista camerunense non solo è stato il migliore in campo nel match contro i bianconeri, ma si sta rivelando sempre più decisivo sotto la guida di Antonio Conte. Il tecnico gli ha instillato un nuovo senso dell’inserimento, trasformandolo in un centrocampista moderno con il vizio del gol.

Il gol del pareggio contro la Juventus rappresenta perfettamente il nuovo Anguissa: recupero palla su Lobotka e Thuram, corsa dalla metà campo fino all’area di rigore e colpo di testa vincente su cross di Politano, anticipando McKennie e compagni.

Prima di questa stagione, il camerunense aveva segnato al massimo tre reti in campionato, nell’anno dello scudetto con Spalletti. Con Conte è arrivata la definitiva consacrazione a 29 anni, diventando uno dei centrocampisti più prolifici del campionato insieme a Reijnders e McTominay.

Lo stesso Anguissa ha commentato dopo la vittoria sulla Juventus: “L’autostima è importante, siamo difficili da battere, ma occorre mantenere l’umiltà necessaria. Il mister mi chiede una maggiore partecipazione alla fase offensiva. Non so perché quest’anno sto riuscendo a segnare con maggiore continuità”.

Il merito va a Conte, specialista nel trasformare i centrocampisti in goleador. Anguissa è diventato il secondo marcatore stagionale del Napoli in Serie A, confermandosi tra i migliori interpreti del ruolo in Europa non solo per i gol, ma anche per l’apporto alla squadra in termini di recuperi e leadership nei momenti di difficoltà.