Venerato: “Napoli-Luis Enrique: ecco cosa è successo. ADL aspetta finale Conference”

Ciro Venerato svela cosa è successo nel rapporto tra il Napoli e Luis Enrique. Poi riferisce che Aurelio De Laurentiis aspetta la finale di Conference

Ciro Venerato si sofferma sul mercato di Serie A ai microfoni di 1 Football Club, programma di 1 Station Radio. “Siamo a giungo ed il mercato inizia ad emettere i primi bagliori. La copertina è del Milan e del Tottenham. I rossoneri, dopo il colpo Kamada, stanno definendo anche Loftus-Cheek. Con il calciatore c’è un accordo totale, con un contratto quadriennale. Si stanno limando i dettagli con il Chelsea. Si è partiti con una richiesta da venticinque milioni, si è scesi a venti ed oggi l’accordo prevede quindici milioni, bonus compresi. Sarebbe il terzo acquisto del nuovo Milan, ricordando l’arrivo, definito a febbraio, di Sportiello”.

“Si aspettano sviluppi su Arnautovic che sostituirai un Ibrahimovic da sistemare tra panca e campo. Il Tottenham, invece, sta avendo un colloquio importante, a Londra, con Postecoglou, manager del Celtic”.

Per Venerato il presidente Aurelio De Laurentiis aspetterà la finale della Conference League

“Il problema tra il Napoli e Luis Enrique non è mai stata concorrenza di Psg o Spurs. I londinesi non hanno mai puntato con decisione su Enrique, così come il tecnico spagnolo non era convinto della soluzione Tottenham. È un discorso di ambizioni e competitività del futuro Napoli. De Laurentiis continuerà a scandagliare soluzioni straniere, sempre attendendo la finale di Conference per analizzare possibili evoluzioni sul fronte Italiano. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi”.