Krol: “Il nuovo allenatore del Napoli troverà una miniera d’oro”

Ruud Krol ritiene che il nuovo allenatore del Napoli troverà una miniera d’oro, che ha lasciato Luciano Spalletti

Ma che tipo di eredità si troverà il sostituto di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli? La redazione de ‘Il Mattino’ ha posto tale domanda a Ruud Krol che ha risposto: “Chiunque verrà dopo Spalletti si ritroverà una eredità che dovrà sfruttare: una specie di miniera d’oro che lo renderà famoso senza dover fare particolare fatica. Se vuole fare rivoluzioni, pensando di rimettere tutto in discussione, farà un grande errore. Perché questa squadra è fortissima”.

Krol consiglia al nuovo allenatore di proseguire nel lavoro svolto fino ad ora da Spalletti

Krol ha poi proseguito: “Se il tecnico che viene ha l’umiltà di proseguire nel lavoro fatto in due anni da Spalletti e che ha portato il Napoli così in alto allora non potrà che far bene. E il Napoli continuerà a vincere”.

“Più duro fare a meno di Kim? Certo, è un giocatore che è migliorato tantissimo con il lavoro giorno dopo giorno di un maestro come Spalletti. Non è che il prossimo difensore che viene nel Napoli può capire il calcio italiano con la stessa velocità del difensore sudcoreano”.