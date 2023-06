Schira: “Napoli, vi dico io chi è l’allenatore in pole. Spunta un ds a sorpresa”

Nicolò Schira indica chi è l’allenatore in pole per la panchina del Napoli: spunta un ds a sorpresa dopo Giuntoli

Per la panchina del Napoli spuntano vari nomi ma Nicolò Schira ha una sensazione certa. Nonostante si rilancino i nomi di Sergio Conceicao e Julian Nagelsmann, l’esperto di calciomercato per la Gazzetta dello Sport dice la sua nel corso di Radio Goal, programma in onda sulla emittente Radio Kiss Kiss Napoli: “Aurelio De Laurentiis sta sondando vari nomi per la panchina. Io credo che quello più probabile, il mister in pole, sia Vincenzo Italiano. Si parla molto di Sergio Conceicao, ma il tecnico ha una clausola e no so quanto l’operazione sia fattibile”.

Schira mette in pole position Italiano per la panchina del Napoli

Non solo allenatore, nel Napoli resta da capire anche chi rivestirà il ruolo di Direttore Sportivo. A proposito di ciò, il giornalista Nicolò Schira afferma: “Cristiano Giuntoli, dopo otto anni a Napoli, vuole cambiare aria, vivere una nuova avventura. La soluzione Juventus lo affascina perché i bianconeri gli propongono un contratto lungo e ricco. Il Napoli segue Accardi, Polito e non solo. Occhio anche alla possibile sorpresa: Maurizio Micheli. Potrebbe essere promosso da responsabile del settore scouting a DS”.