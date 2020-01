Napoli-Lazio, la reazione di Gattuso nello spogliatoio. Messaggio di ADL

Napoli-Lazio, la reazione di Gattuso nello spogliatoio sorprende i calciatori azzurri. Arriva anche il messaggio di De Laurentiis.

La vittoria del Napoli sulla Lazio ha scacciato per una sera le nubi da Castel volturno. Nella serata in cui gli ultras ritornano al San Paolo tutto si trasforma in una grande festa.

Gli azzurri rintronavo un grande capitano, Lorenzo Insigne si è caricato sulle spalle squadra e città e ha condotto il gruppo alla vittoria.

Al San Paolo è stata anche la vittoria di Gennaro Gattuso, il tecnico calabrese, è riuscito a fatica a trattenere l’emozione in sala stampa, ma negli spogliatoi è letteralmente esploso di gioia.

Al termine della partita di coppa Italia, vinta dal Napoli, scrive il Corriere del Mezzogiorno, il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto arrivare i suoi complimenti nello spogliatoio.

Gattuso ha ringraziato uno a uno gli uomini della sua squadra, sorpresa dall’emozione del tecnico, quella che ieri sera ha dato tutto e anche di più. «Ho visto il veleno, lo spirito di squadra», ha detto.

Un colpo di coda incredibile in una stagione che finora aveva regalato soltanto delusione e rabbia. Il Napoli incontrerà in semifinale la vincente tra Inter e Fiorentina che si gioca il 29 gennaio, si gode il passaggio del turno.

Domenica c’è la Juventus nello stadio che ha ritrovato la voce, l’iniezione di adrenalina della vittoria sulla Lazio è notevole. Ma forse a Gattuso, che finalmente sorride dopo 50 giorni, conviene godersi il momento.

La serata in cui la sua squadra ha veramente dimostrato di non meritare il marchio di squadra senz’anima e senza cuore. Ci ha messo tutto, nonostante la doppia espulsione avesse fatto saltare ogni schema di una partita che è diventata strana.