Napoli-Lazio la moviola boccia l’arbitro Massa. Tanti errori per l’arbitro di Imperia, pesantemente insufficiente.

La sfida di coppa Italia tra Napoli e Lazio ha regalato tante emozioni, ma anche situazioni da moviola. Edmondo Pinna, sul Corriere dello sport, ha analizzato la moviola di Napoli-Lazio bocciando senza appello l’arbitro Massa.

Il fischietto di Imperia non è nuovo a prestazioni insufficienti, come ha ricordato recentemente Maurizio Pistocchi.

Massa, ha offerto una pessima prestazione sotto tutti i punti di vista. Come può un internazionale farsi suggerire dal quarto uomo se deve fare un giallo o no?.

In Napoli Lazio arriva la conferma che la categoria arbitrale è ai minimi termini ed è inutile lamentarsi se poi arbitrano sempre gli stessi.

La moviola di Napoli Lazio mette in risalto i tanti errori dell’arbitro di Imperia, pesantemente insufficiente. Citazione di merito per l’assistente Mondin.

MOVIOLA NAPOLI-LAZIO

Netto il rigore dato alla Lazio: Hysaj interviene scomposto su Caicedo, colpendolo con un calcio al petto, nessun dubbio sul fallo (però Massa lo ­fischia in ritardo, suggerimento?).

Curiosità: se Immobile avesse segnato, il gol sarebbe stato annullato, visto che l’attaccante di Inzaghi colpisce due volte il pallone (scivolando, destro e poi sinistro).

Male Massa sul primo episodio chiave della partita: il tiro di Hysaj viene respinto da Acerbi sì col braccio destro, ma è attaccato al copro, il che rende superflua la determinazione della posizione del difensore (forse fuori area col braccio).

Sulla ripartenza, brutto fallo di Hysaj su Immobile, non c’è bisogno che lo suggerisca Manganiello (pensa te…) che è da giallo, nel caso il secondo.

La faccia terrorizzata di Massa, che inizialmente non aveva fatto nulla, vale più di mille spiegazioni….

ESPULSIONE DI LEVIA E GOAL ANNULLATI

E’ tutta sbagliata la decisione che porta al rosso a Leiva, corretto solo nella sua essenza. Soprattutto dopo il caso-Balotelli, mandare a quel paese un arbitro in maniera così plateale, in faccia, non è la furbata dell’anno.

Tanti errori di Massa: nella ripresa, Radu entra su Callejon pestandogli il collo del piede, non solo sarebbe stato fallo (non ­ fischiato) ma anche giallo (idem).

Annullati due gol alla Lazio: offside di Immobile il primo, millimetrico fuorigioco di Acerbi sul tiro di Lazzari (che colpirà il palo) il secondo (appena oltre Luperto).