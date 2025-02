Napoli, la rivoluzione tattica di Fedele: “Solo il 4-3-2-1 può far gol!”

Ecco la formazione del Napoli secondo Enrico Fedele, con un assetto più chiaro e dettagliato:

NAPOLI (4-3-2-1)

Portiere: Meret

Difesa: Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera (alternativa: Mazzocchi/Spinazzola/Jesus)

Centrocampo: Anguissa, Lobotka, McTominay

Trequarti: Politano, Raspadori

Attacco: Lukaku

Allenatore: Antonio Conte

Questa disposizione valorizza Politano e Raspadori come rifinitori alle spalle di Lukaku, mentre il centrocampo garantisce equilibrio e fisicità con Anguissa e McTominay accanto a Lobotka. La difesa vede Di Lorenzo basso a destra e un ballottaggio per il terzino sinistro tra Olivera, Mazzocchi, Spinazzola e Jesus, in base alle esigenze della squadra.