IL MATTINO – Napoli-Kilman, ritorno di fiamma ma l’affare si complica: le ultime

Il Napoli ripensa a Kilman del Wolverhampton per la difesa, ma l’affare si complica per le richieste degli agenti del giocatore.

Calciomercato Napoli. La ricerca del Napoli per un nuovo difensore centrale sta assumendo una piega interessante. Con l’esigenza di sostituire Kim Min-jae, Il Mattino riporta che il club azzurro sta valutando diverse opzioni. Tra i nomi in lizza, tre sembrano emergere: Sutalo della Dinamo Zagabria, Mavropanos dello Stoccarda e Murillo del Corinthians. Tuttavia, un colpo di scena sta attirando l’attenzione: il ritorno di Kilman.

NAPOLI-KILMAN L’AFFARE SI COMPLICA

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano Il Mattino, il club azzurro starebbe pensando ad un ritorno di fiamma per Max Kilman, 25enne del Wolverhampton.

Gli inglesi adesso aprirebbero alla cessione in prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni totali. Tuttavia, l’affare rischia di complicarsi a causa delle richieste degli agenti del giocatore.

Questi, infatti, vorrebbero per Kilman un bonus alla firma che il Napoli non sembra disposto a concedere. Un ostacolo che potrebbe far saltare nuovamente la trattativa per il difensore anglo-ucraino.

Gli azzurri valutano anche profili più low cost come Sutalo della Dinamo Zagabria e Mavropanos dello Stoccarda. L’obiettivo è regalare a mister Garcia un rinforzo di livello per il reparto arretrato. Kilman resta sullo sfondo, ma la fumata bianca appare lontana.