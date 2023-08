Napoli, 20mila abbonati in un giorno: è record nell’era De Laurentiis

Il Napoli stabilisce il record di abbonati nell’era De Laurentiis: in un solo giorno venduti 20mila abbonamenti per la stagione 2023/24.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli fa registrare un primato storico: in sole 24 ore, infatti, il club azzurro ha venduto ben 20mila abbonamenti per la stagione 2022/23. Si tratta di un record nell’era De Laurentiis, che supera il precedente dato di 21.544 abbonati registrato nella stagione 2007/08.

La vendita libera, iniziata ieri alle ore 12, ha scatenato la corsa dei tifosi ad assicurarsi un posto allo stadio Diego Armando Maradona per tutte le gare interne. Le curve sono andate subito esaurite, mentre gli altri settori hanno fatto registrare piccole disponibilità residue.

Merito anche della vittoria dello scudetto, che ha riacceso l’entusiasmo della piazza napoletana. Il club partenopeo si è assicurato così un tesoretto di fedelissimi per la prossima stagione, quella che vedrà gli azzurri difendere il titolo di Campioni d’Italia conquistato nel 2023.

Il Napoli ha deciso di chiudere a quota 25mila abbonati, tenendo a disposizione l’altra metà dei posti del Maradona per la vendita dei biglietti delle singole partite. Si preannunciano stadi pieni per tutta la stagione, con una cornice di pubblico da grande evento ad accompagnare le gesta di Rudi Garcia e dei suoi ragazzi. L’obiettivo è naturalmente quello di ripetersi e regalare altre gioie ai tifosi azzurri.