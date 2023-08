Meret carica il Napoli: "Vogliamo stupire ancora. Su Gollini e Garcia..." - VIDEO

Alex Meret, portiere del Napoli, si apre in un’intervista a Sky Sport. Parla del ritiro a Castel di Sangro, del nuovo allenatore Garcia e del dualismo con Pierluigi Gollini.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il portiere del Napoli, Alex Meret, ha concesso una interessante intervista a Sky Sport, parlando del ritiro a Castel di Sangro, del nuovo allenatore Rudi Garcia, delle amichevoli pre-stagionali e del dualismo con Pierluigi Gollini.

Ritiro e Preparazione

Meret ha sottolineato l’importanza del ritiro e dei test impegnativi che la squadra sta disputando in amichevole: “Le amichevoli che stiamo disputando sono test impegnativi, perché i carichi sono alti. La squadra ha fame, lo ha dimostrato l’anno scorso; quest’anno, ripetersi sarà difficile e per questo dobbiamo mantenere il livello di attenzione altissimo.”

Il Gioco di Garcia

Sul nuovo allenatore Rudi Garcia, il giovane portiere ha condiviso alcune indicazioni sul suo stile di gioco: “Abbiamo lavorato sul fatto di tenere la squadra alta, al mister piace molto giocare la palla e tenerla nella metà campo avversaria.”

Dualismo con Gollini

Il tema del dualismo con Pierluigi Gollini è stato inevitabile. Meret ha espresso il suo entusiasmo per la conferma del collega: “Le grandi squadre devono avere due portieri forti, Gollini è un grandissimo portiere e lo ha dimostrato quando è stato chiamato in causa. Per un portiere è fondamentale avere la fiducia di tutti, i compagni, del mister e della società, ti fa affrontare meglio le sfide. La situazione è diversa rispetto all’anno scorso e sono molto più contento.”

