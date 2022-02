Napoli-Inter i convocati di Spalletti: presenti Koulibaly, Anguissa e Ounas . Lozano out

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la gara contro l’Inter. Tornano Koulibaly, Anguissa e Ounas. Lozano out per infortunio.

Il big match della venticinquesima giornata di Serie A si gioca in anticipo al ‘Diego Armando Maradona’, dove il Napoli ospita l’Inter e ha l’occasione di sorpassare i nerazzurri in vetta alla classifica. Spalletti ritrova Koulibaly e Anguissa.

Napoli capace di recuperare dopo il momento difficile vissuto a dicembre, tornando a ridosso della vetta occupata da un’Inter il cui ko nel derby di sabato scorso col Milan ha complicato i piani nerazzurri nella corsa al titolo. La squadra di Inzaghi ha una partita in meno (quella di Bologna) e al momento ha un punto di vantaggio sugli azzurri.

Inter prima a 53, il Napoli insegue secondo a 52 insieme al Milan: all’andata, il 21 novembre scorso, Inter-Napoli si è conclusa sul risultato di 3-2 in favore di Lautaro e compagni, gara segnata dal brutto infortunio a Osimhen.

A dirigere la partita,sarà l’arbitro Daniele Doveri, della Sezione A.I.A. di Roma.

NAPOLI-INTER: I CONVOCATI DI SPALLETTI

A seguire, ecco l’elenco dettagliato dei convocati di Spalletti:

PORTIERI: Meret, Ospina, Marfella;

DIFENSORI: Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli;

CENTROCAMPISTI: Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski;

ATTACCANTI: Insigne, Mertens, Ounas, Osimhen, Petagna, Politano

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-INTER

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di della partita tra il Napoli e l’Inter sarà affidata a Pierluigi Pardo, con Massimo Ambrosini al commento tecnico.

DOVE VEDERE NAPOLI-INTER IN STREAMING E TV

La partita tra Napoli e Inter è un’esclusiva di DAZN : occorrerà scaricare l’app di su smart tv compatibili, utilizzare dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast, oppure console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). Altra possibilità, l’uso del TIMVISION Box.

Napoli-Inter sarà visibile in streaming sul sito di DAZN, collegandosi tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di su smartphone o tablet.