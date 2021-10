Napoli, Insigne super con il Legia: i quotidiani lo esaltano

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha realizzato una gol capolavoro contro il Legia Varsavia. I quotidiani nazionali lo esaltano.

I QUOTIDIANO ESALTANO INSIGNE

Un gol capolavoro e un assist, il Napoli trascinato dal suo capitano a una vittoria che lo tiene in corsa in Europa. È la serata di Lorenzo Insigne, abbracciato da Spalletti dopo la sostituzione con cui gli concede la standing ovation del “Maradona”. L’euro Gol di Lorenzo Insigne è la ciliegina sulla torta di uan partita giocata alla grande come sottolineano i maggiori quotidiani sportivi italiani.

Gazzetta 7. Cambia posizioni, propone calcio di qualità da ogni angolo. E il gol di controbalzo è meraviglioso.

Corriere dello Sport 7,5. L’amarezza dei rigori e il tormento del contratto spariscono al cospetto del destro che spacca la porta e la partita: di prima e di controbalzo, un capolavoro. L’assist per Osimhen è la chiusura perfetta della serata: inchino e arrivederci all’Olimpico.

Tuttosport 8. Lo slalom stretto mette spesso in crisi i polacchi. Sblocca il risultato con un gol meraviglioso, poi confeziona anche l’assist per il 2-0 di Osimhen. Ed esce acclamato.