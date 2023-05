Napoli, Lozano: stagione finita, possibile operazione. Mercato a rischio?

Infortunio Hirving Lozano, per il messicano stagione finita, si valuta anche l’intervento chirurgico.

Nella gioia dei sorrisi e dei festeggiamenti, il Napoli riceve un duro colpo. La squadra guidata da Spalletti deve fare i conti con la perdita di Hirving Lozano, costretto ad abbandonare il campo per infortunio nel primo tempo della partita contro la Fiorentina. A distanza di tre giorni dall’incontro, è stato comunicato l’esito degli esami medici effettuati sul calciatore messicano.

Infortunio Lozano: possibile intervento chirurgico

Dopo aver completato gli esami necessari, il Napoli ha reso nota la diagnosi dell’infortunio di Lozano. Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale del club, il quale spiega che l’esterno messicano ha subito una distorsione di secondo grado al ginocchio: “Hirving Lozano, accompagnato dal Responsabile dello Staff Medico del Napoli, Raffaele Canonico, è stato visitato oggi dal Professor Mariani presso la Clinica Villa Stuart a Roma. Gli esami hanno confermato una distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni verrà valutato il percorso riabilitativo“.

Purtroppo, è molto probabile che Lozano non riesca a recuperare in tempo per il termine del campionato. La sua stagione si conclude prematuramente e il club azzurro sta prendendo in considerazione un’eventuale operazione chirurgica.

L’infortunio di Lozano può creare problemi anche al calciomercato del Napoli. Il messicano è uno di quei giocatori che potevano lasciare il club azzurro a fine stagione. A questo punto con un intervento chirurgico e tempi di recupero che si dilatano, bisognerà capire se non si abbasserà anche il prezzo del cartellino di Lozano che ha anche un contratto che scade nel 2024.