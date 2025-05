Napoli in ansia per Lobotka: Conte spera nel recupero per il Genoa

Tutti con il fiato sospeso in casa Napoli. La squadra di Conte è attesa da un altro appuntamento chiave nella volata scudetto, domenica sera al “Maradona” contro il Genoa, e la presenza di Stanislav Lobotka è ancora in dubbio. Come riportato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il centrocampista slovacco è alle prese con un trauma distorsivo alla caviglia destra, rimediato nell’ultima sfida a Lecce.

Corsa contro il tempo per Lobotka

Lo staff medico monitora costantemente le condizioni di Lobotka, uscito malconcio dal Via del Mare nonostante l’iniziale volontà di restare in campo. Antonio Conte, scrive Tarantino, spera ancora in un recupero in extremis, ma ha già pronto il piano B: Billy Gilmour, che ne ha già preso il posto in stagione, è il sostituto designato in un possibile 4-2-3-1 o in un più elastico 4-4-2, soluzioni tattiche che il tecnico è pronto a confermare per questo sprint finale.

Formazione quasi fatta, pochi dubbi per Conte

A parte il rebus Lobotka, Conte ha le idee molto chiare sulla formazione. Secondo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport, le uniche assenze certe saranno quelle di Juan Jesus, già fuori fino a fine stagione, di Buongiorno, per il quale si proverà un recupero in extremis per la gara col Cagliari, e di David Neres, che potrebbe tornare in panchina a Parma.

In difesa spazio ancora a Mathías Olivera centrale, ruolo già ricoperto in nazionale e gestito con solidità accanto a Rrahmani. Sugli esterni ci saranno Di Lorenzo e Spinazzola, mentre in porta si va verso la conferma di Meret.

Attacco con Raspadori e Lukaku

In avanti, zero dubbi: Raspadori ha conquistato la conferma, grazie anche al quinto gol in campionato che ha contribuito a portare tre punti fondamentali contro il Venezia. L’intesa con Lukaku cresce di partita in partita, e – come sottolinea Tarantino – la squadra appare ben equilibrata per sostenerli.

Sugli esterni offensivi si muoveranno Politano a destra e McTominay, inizialmente largo a sinistra ma pronto ad accentrarsi. Conte, dunque, si affida a un undici rodato e determinato per il primo dei tre passaggi che separano il Napoli da un traguardo impensabile a inizio stagione.

Maradona verso il sold out, atmosfera da scudetto

Come riporta ancora il Corriere dello Sport, oltre 50.000 tifosi riempiranno gli spalti dello stadio Maradona. I biglietti sono andati esauriti in poche ore: sarà l’ottavo sold out consecutivo, il tredicesimo stagionale. Tuttavia, per motivi di sicurezza, è stato vietato l’accesso ai tifosi residenti in Liguria, come stabilito dal prefetto Michele di Bari e dal Comitato per la sicurezza delle manifestazioni sportive.

L’atmosfera si preannuncia elettrizzante, anche perché l’Inter giocherà a Torino alle 18, e molti tifosi seguiranno l’esito del match già dallo stadio. Il consiglio – ribadisce Tarantino – è di anticipare l’arrivo per evitare code sulla tangenziale e garantire un afflusso ordinato.

Previsto anche il rafforzamento del trasporto pubblico: la Metro Linea 2 offrirà sette corse supplementari, per un totale di oltre 3.400 posti in più, a supporto della mobilitazione straordinaria prevista per il match.