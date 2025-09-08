8 Settembre 2025

Napoli in ansia: lesione muscolare per Rrahmani, stop di alcune settimane

redazione 8 Settembre 2025
Brutte notizie per il Napoli e per Antonio Conte. Amir Rrahmani dovrà fermarsi per alcune settimane dopo l’infortunio muscolare subito con la maglia del Kosovo nella gara contro la Svizzera.

Gli esami effettuati al Pineta Grande Hospital hanno confermato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il difensore ha già iniziato l’iter riabilitativo sotto la supervisione dello staff medico azzurro.

Il comunicato del club: «Elmas e Rrahmani sono rientrati dagli impegni con le nazionali. In seguito all’infortunio occorso nel match tra Svizzera e Kosovo, il difensore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno confermato l’esito dei primi controlli svolti in Nazionale: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Rrahmani ha già iniziato l’iter riabilitativo».

Il difensore kosovaro salterà le prossime partite, in attesa di capire con precisione i tempi di recupero. Uno stop che costringerà Conte a ridisegnare temporaneamente la retroguardia del Napoli.

