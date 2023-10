Napoli, i Giocatori Chiedono a Garcia Sedute di Allenamento più Intense

Un gruppo di giocatori del Napoli chiede a Rudi Garcia di intensificare le sedute di allenamento per migliorare la fase di non possesso.

Notizie calcio Napoli – Emergono novità dalle fila del Napoli: alcuni giocatori hanno chiesto a Rudi Garcia di rivedere la programmazione degli allenamenti, mirando a sedute più intense. È quanto svela il Corriere del Mezzogiorno, evidenziando una comunicazione diretta tra il mister e il cosiddetto ‘consiglio dei saggi’ del Napoli.

Il focus è sulla fase di non possesso: il Napoli ha subito una media di circa dieci tiri a partita nelle recenti gare, e la difesa, che ha incassato sedici reti in tredici gare ufficiali, è attualmente la sesta del campionato. Questa situazione ha spinto un gruppo di calciatori a sollecitare un incremento dell’intensità negli allenamenti, per ritrovare quella solidità difensiva che farebbe la differenza in classifica.

Nonostante il Napoli vanti il secondo attacco del campionato, la distanza dalle prime tre posizioni è attribuita principalmente ai cali di rendimento in fase di non possesso.

Il dialogo tra Garcia e i giocatori è un segnale di costruttiva collaborazione verso il miglioramento delle prestazioni in campo. Il mister sembra pronto a recepire le richieste, lavorando per affinare gli aspetti tattici e migliorare la continuità di rendimento della squadra.

