Napoli, Garcia nel mirino: impietoso il confronto con Spalletti. Possibile il clamoroso ribaltone

Momento difficile per Garcia, contestato dai tifosi e confrontato con Spalletti per le scelte sbagliate. Cosa filtra dallo spogliatoio.

Notizie calcio Napoli – Non si placa la contestazione dei tifosi nei confronti di Rudi Garcia. Secondo Il Mattino, l’allenatore del Napoli continua a ricevere critiche per scelte tattiche discutibili che stanno frenando la squadra. Tre indizi: centrocampo sbilanciato, i i casi Rrahmani e Mario Rui.

Il pari col Milan, da 0-2 a 2-2, dà entusiasmo ma rischia di falsare la realtà di un primo tempo da incubo. E i numeri certificano la differenza col Napoli di Spalletti, distante 8 punti in classifica.

Secondo il quotidiano Il Mattino, Garcia sembra non studiare le partite e si arrampica sugli specchi con aria irridente di fronte alle critiche. Sta pagando le sue lacune tattiche e la poca conoscenza della Serie A. Anche dentro lo spogliatoio non mancano mugugni.

La reazione d’orgoglio col Milan però smentisce voci su presunti malumori dei giocatori verso Garcia. Resta però il fatto che la squadra non gira, tra blackout ed errori individuali. Il tecnico deve ritrovare al più presto la quadratura del cerchio.

Spalletti-Garcia il confronto dopo 10 giornate

Il Napoli di quest’anno sotto la guida di Rudi Garcia si presenta con un’impronta diversa rispetto alla gestione precedente di Luciano Spalletti. Le statistiche delle prime dieci partite di campionato e tre di Champions League evidenziano un cambiamento significativo.

Il Napoli di Garcia, dopo 10 giornate, si ritrova con 8 punti in meno rispetto allo stesso periodo della gestione Spalletti. Questa differenza è palpabile soprattutto dopo la sfida con il Milan, dove il Napoli ha dovuto recuperare un svantaggio di due gol, dimostrando una reazione di orgoglio ma anche evidenziando alcune lacune tattiche.

Alla decima giornata della scorsa stagione, il Napoli di Spalletti era in una posizione di vantaggio in classifica: due punti sopra l’Atalanta, tre sul Milan, cinque su Lazio e Udinese, sette sulla Roma, otto sull’Inter e dieci sulla Juventus. Questo vantaggio ha segnato un periodo di dominio che ora sembra lontano.

Dal punto di vista tattico, le scelte di Garcia sono state spesso messe in discussione, a differenza di Spalletti che aveva trovato una formula più consolidata.

Clamoroso ribaltone

Se i risultati continueranno ad essere deludenti la posizione di Garcia diventerebbe insostenibile. Il presidente riflette e aspetta risposte dal campo. In caso di ulteriori passi falsi, non è escluso un clamoroso ribaltone.

De Laurentiis è stato chiaro: non può perdere l’accesso alla prossima Champions, competizione sempre più importante dal punto di vista economico. Starà dunque a Garcia dare una sterzata decisa al cammino in campionato, a partire da queste tre gare alla portata.