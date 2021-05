Napoli i convocati di Gattuso per la sfida col Cagliari: out Ospina e Lobotka

Non ci sono David Ospina e Stanislav Lobotka nella lista dei convocati del Napoli per la sfida con il Cagliari. Il portiere ed il centrocampista sono alle prese con infortuni e quindi non sono stati convocati. Gattuso non ha particolari problemi di formazione, dato che ha quasi tutti gli uomini a sua disposizione. La partita con il Cagliari è fondamentale per mantenere il passo Champions League, dato che il Milan ha già battuto il Benevento.

Napoli: i convocati