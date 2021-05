Maurizio Pistocchi commenta l’incontro tra Gigio Donnarumma e gli ultrà del Milan attraverso twitter. Il giornalista prende spunto da un articolo del Corriere della Sera che descrive come sono andati i fatti. Secondo quanto scrive il quotidiano una delegazione della Curva Sud si è recata a Milanello per incitare la squadra in lotta per la Champions. Poi c’è stato anche un incontro con il portiere. “Pur restio ad affrontare il gruppo di ultrà, il giocatore si è sottoposto al confronto. I tifosi gli avrebbero chiesto chiarezza e, in caso di mancato rinnovo la prossima settimana, di evitare di giocare il prossimo week end con la Juventus“.

Secondo Pistocchi quella degli ultrà a Donnarumma è una “vera e propria intimidazione, che non può essere capita né giustificata“. Il portiere è in scadenza di contratto con il Milan ed il suo agente, Mino Raiola chiede almeno 10 milioni di euro di ingaggio per farlo restare in rossonero. Cifra a cui il club rossonero non riesce a raggiungere con la sua offerta. In agguato c’è la Juventus che già pregusta la possibilità di prendere il portiere a parametro zero. Nonostante il buco enorme in bilancio a la necessità di fare plusvalenze per far quadrare i conti, i bianconeri sono comunque pronti a sobbarcarsi l’ennesimo mega ingaggio.