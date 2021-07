Napoli, Grillitsch più di un’idea: Pronta l’offerta per l’Hoffenheim

Il Napoli pensa a Florian Grillitsch per il centrocampo. Il mediano della nazionale austriaca ha conquistato Giuntoli. l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nello spazio riservato al calcio Napoli, riporta le ultime suli movimenti di mercato della squadra azzurra:

“Nell’agenda, Cristiano Giuntoli si legge una new entry. Si tratta di Florian Grillitsch, 25 anni, centrocampista dell’Hoffenheim. La duttilità del nazionale austriaco ha convinto il dirigente napoletano a chiedere informazioni sulla sua posizione. Ha saputo, così, che il contratto del ragazzo scadrà tra poco meno di un anno, a giugno 2022,eche la valutazione del suo cartellino dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro, rispetto ai 18 milioni chiesti in un primo momento, proprio per la sua condizione contrattuale“.

L’agente di Grillitsch: “Napoli squadra top. Tifosi azzurri fantastici”.

La Gazzetta aggiunge: ” Il giocatore è stato osservato anche da Aurelio De Laurentiis durante l’ottavo di finale dell’Europeo, Italia-Austria, della scorsa settimana. Nel 4-2-3-1 di Foda, il ct austriaco, Grillitsch ha giocato al fianco di Schlager in mediana. Grillitsch è un metodista, un uomo d’ordine, in grado di dettare i tempi dell’azione. In pratica, è sempre nel vivo del gioco ed è sempre pronto a sostenere, in appoggio, il compagno in fase di possesso del pallone. Nella sua esperienza triennale con l’Hoffenheim, è stato impiegato anche da difensore centrale e da trequartista. E, come dicevamo, è proprio questa duttilità che potrebbe spostare le attenzioni del Napoli dalla sua parte. Bisognerà capire quali sono le pretese economiche dal club tedesco. Al momento, appare improbabile che il nazionale austriaco accetti il rinnovo del contratto. A lui, un’esperienza in Italia piacerebbe tantissimo, più della Bundesliga e della Premier League. Giuntoli attende soltanto l’ok del presidente per presentare l’offerta“.