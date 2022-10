Napoli, Grassani: “Kim, la verità sulla clausola, ecco quanto scatterà”

L’avvocato del Napoli, Mattia Grassani svela il reale contenuto della clausola di Kim e quando scatterà.

Il sudcoreano Kim, ormai un leader nel Napoli, arrivato dalla Turchia l’estate scorsa per sostituire Kalidou Koulibaly ed è stato pagato poco meno di 20 milioni di euro. Ha avuto uno straordinario impatto e sta contribuendo al primato del Napoli sia in campionato sia in Champions League, dove gli azzurri sono qualificati agli ottavi di finale e si giocheranno a Liverpool il primo posto nel girone.

GRASSANI SULLA CLAUSOLA DI KIM

Il coreano ha una clausola rescissoria di 45 milioni di euro, valida però solo per i club stranieri, e sarà attiva la prossima estate, ma solamente per 15 giorni. Lo ha spiegato l’avvocato del Napoli , Mattia Grassani a Radio Kiss Kiss:

“In estate, la clausola di Kim Min-jae sarà valida per 15 giorni. La volontà della società, laddove ci siano clausole, è quella di limitare in un tempo molto ristretto la validità della clausola. Per la semplice motivazione che così eventuali partenze e sostituzioni possono essere valutate per tempo”.

L’avvocato del Napoli ha dunque smentito le voci che volevano la clausola di Kim attiva fino al 30 giugno del 2023.

KIM CARICA IL NAPOLI

Intanto Kim si è preso il Napoli e parla già da leader: “Vogliamo scrivere la storia a modo nostro. Scudetto? Se continuiamo così, possiamo farcela. Rispetto tutte le avversarie, ma ho un desiderio. Voglio battere la Juventus. I nostri tifosi ci tengono tanto e quindi per me è lo stesso”.