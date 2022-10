Napoli: nel Palmeiras c’è un baby fenomeno che fa impazzire tutti – VIDEO

Endrik del Palmeiras ha solo 16 anni ma sta già facendo impazzire tutti gli osservatori ed il Napoli è molto attento ai giovani emergenti.

Non si parla di trattativa ma è chiaro che un team scouting come quello del Napoli supervisioni i grandi talenti del calcio mondiale. Il Sudamerica non è la destinazione preferita degli azzurri, che molto spesso guardano ad Est, ma in questo caso siamo dinanzi ad un giocato che viene considerato già un potenziale fenomeno. A soli 16 anni l’attaccante fa cose clamorose con la palla che sembra essere attaccata al suo piede. Inoltre quando tira sembra avere già muscoli così formati da permettere di dare grande potenza al pallone.

Chi è Endrik del Palmeiras?

Classe 2006, Endrick Felipe Moreira de Sousa è un talento sul quale il Palmeiras ha scommesso quando aveva solo 10 anni. Dalla piccola Valparaíso nello stato di Goiás a San Paolo, grazie a un video visto da uno degli allenatori delle giovanili, Alemao.

Il Palmeiras è la squadra che ha creduto in Endrik e gli ha dato la possibilità di giocare a calcio a livello professionistico. Lui ripaga a suon di gol. Ma il club brasiliano ha fatto anche di più ha offerto un alloggio alla famiglia d un posto di lavoro come addetto alle pulizie al padre nel club.

“Diventerò un calciatore professionista e aiuterò la mia famiglia ad uscire da questa situazione“, la promessa fatta ai genitori Cintia e Douglas una volta entrato nelle giovanili del Palestra Italia.

In che ruolo gioca Endrik

Il ragazzo si deve ancora formare del tutto ma con i suoi 173cm non è altissimo ma ha un buon fisico e tanta rapidità, di gambe e di pensiero. C’è chi paragona Endrik del Palmeiras a Ronaldo, il Fenomeno, ma ovviamente bisogna andarci cauti con i paragoni. Gioca nel ruolo di punta centrale, ma si adatta anche sugli esterni, in Brasile ha messo a segno già 165 gol in 169 partite e viene considerato un potenziale fenomeno.

Su Endrik c’è forte il Real Madrid ma anche il Barcellona sembra essere interessato. Il valore del suo cartellino è schizzato già a 15 milioni di euro e se continuerà a segnare con questa continuità sarà sempre più complicato acquistarlo.