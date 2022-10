Napoli-Sassuolo, tweet di Aurelio De Laurentiis: “Forza Napoli Sempre”

Aurelio De Laurentiis scrive un tweet prima di Napoli-Sassuolo: “Forza Napoli Sempre ovunque nel mondo“.

Il presidente del Napoli in questo inizio di stagione ha deciso di privilegiare questa forma di comunicazione alle interviste. Il patron azzurro non appare davanti alle telecamere, si reca allo stadio, ma delega anche il figlio Edo De Laurentiis a partecipare a eventi ufficiali.

Insomma sembra che voglia stare un po’ dietro alle quinte. Visto il personaggio è possibile che lo faccia anche con un pizzico di sana scaramanzia. Ma il presidente del Napoli prima della sfida con il Sassuolo ha lanciato un altro tweet: “Forza Napoli Sempre, ovunque nel mondo“. Anticipato anche da un altro messaggio che dice: “Giornate importanti a Washington per il 47o anniversario del NIAF. Un piacere incontrare, tra gli altri, Nancy Pelosi. Ho ricevuto complimenti da tutti per il Napoli e li giro a tutto il nostro mondo Azzurro, tifosi in testa. La Niaf (National Italia America foundation) è l’associazione di italo-americani più rappresentativa negli Stati Uniti“.