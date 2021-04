Napoli-Crotone: le formazioni ufficiali, fuori Zielinski c’è Mertens

Napoli-Crotone le formazioni ufficiali: Gattuso sceglie Mertens al posto di Zielinski, Cosmi recupera l’ex Ounas che gioca titolare.

Gennaro Gattuso ha voluto lanciare un messaggio alla squadra, niente distrazioni e non bisogna pensare alla Juve ma solo al Crotone. Nonostante tutto qualche ragionamento, dal punto di vista della gestione della rosa, il tecnico deve farlo. Così nelle formazioni ufficia di Napoli-Crotone c’è Zielinski in panchina. Il polacco dopo la vicenda legata al Covid 19 non si è potuto allenare e quindi va in panchina. Sulla trequarti gioca Mertens recuperato dopo l’infortunio alla spalla in Nazionale. In porta ci va Meret ed il sostituto di Koulibaly squalificato sarà Maksimovic. Demme non è nemmeno tra i convocati e giocherà Bakayoko. In attacco riposo anche per Lozano, al suo posto gioca Politano titolare, Osimhen è la punta centrale.

Serse Cosmi per il suo Crotone sceglie il 3-5-2. Luperto è recuperato e gioca titolare. Sugli esterni agiranno Pereira e Moline, mentre Messias darà man forte a Simy e Ounas in attacco. Il calciatore in prestito dal Napoli è stato recuperato ed il giocatore più importante del Crotone che cerca punti salvezza al Maradona.

Le formazioni di Napoli-Crotone:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Insigne, Osimhen. All. Gattuso

Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Molina, Benali, Pereira, Messias, Vulic; Ounas, Simy. All. Cosmi.