Napoli-Crotone: i convocati, ci sono Ospina e Zielinski, forfait a centrocampo

Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati del Napoli in vista della sfida con il Crotone: recuperato Ospina, Demme out.

Diego Demme non è nella lista dei convocati di Gattuso per Napoli-Crotone. Il centrocampista è reduce da un infortunio e non prenderà parte al match delle ore 15 allo stadio Diego Armando Maradona. Recuperato invece Ospina che dovrebbe andare in panchina, così come Zielinski.

Ecco la lista dei convocati del Napoli:

Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Lobotka, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Politano, Insigne, Mertens, Osimhen, Petagna, Cioffi (maglia 58), Zedadka (maglia 3), Costanzo (maglia 38).