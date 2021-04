Napoli-Crotone, Venerato annuncia: “Zielinski out, Gattuso ha scelto il sostituto”

Piotr Zielinski non giocherà la sfida Napoli-Crotone in programma alle ore 15 allo stadio Diego Armando Maradona.

Zielinski fuori e Mertens in campo da titolare è questa la scelta di Gennaro Gattuso per Napoli-Crotone. Ad annunciarlo è Ciro Venerato al Tg Sport della Rai. Il polacco praticamente non si è allenato perché quando è ritornato dal ritiro con la sua Nazionale ha dovuto fare i conti con presunto contagio da coronavirus. I due tamponi svolti hanno poi decretato che Zielinski è negativo al Covid 19 e quindi potrà essere regolarmente del match. Gattuso, però, non lo vuole rischiare e quindi cambierà il suo trequartista. Secondo quanto dice Venerato il tecnico del Napoli “non schiererà Elmas dietro Osimhen, ma bensì Dries Mertens, la scelta è stata già comunicata. Zielinski resterà fuori al 100% ed il modulo utilizzato sarà sempre il 4-2-3-1“.

Un turno di riposo sarà concesso anche a Lozano che non scenderà in campo da titolare, anche se il messicano ha dimostrato di stare bene ed è anche andato in gol col Messico. Si ferma pure Demme ed al suo posto giocherà Bakayoko, fuori per squalifica Koulibaly. Gattuso pensa solo al Crotone ma qualche ragionamento anche per la sfida infrasettimanale con la Juventus è inevitabile che lo faccia.