Napoli-Cremonese, si gioca, arriva l’ok dai vigili del fuoco

La partita tra Napoli e Cremonese si terrà come previsto. La decisione definitiva è stata presa dopo una lunga riunione.

La partita di Coppa Italia tra Napoli e Cremonese si terrà come previsto nonostante l’allerta meteo emessa dalla Protezione Civile per la Regione Campania. L’allerta prevede precipitazioni di moderata o forte intensità, venti forti con raffiche e mare molto agitato lungo le coste esposte.

I tifosi sono invitati a prestare attenzione al rischio idrogeologico, come possibili frane, instabilità di versante, colate rapide di fango, caduta massi, allagamenti e esondazioni. La decisione definitiva è stata presa alle 17,30 dopo una lunga riunione tra tutti i rappresentanti del Gos.

I tifosi sono invitati a seguire gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti di programma e a prendere precauzioni per la propria sicurezza. Non perdere l’emozionante partita di Coppa Italia tra Napoli e Cremonese, sostieni la tua squadra e vivi l’adrenalina dello sport dal vivo.