Carolina Morace, allenatrice, ha commentato la gara tra Napoli e Juventus definendo “una squadra di amatori” il gruppo di Max Allegri.

Il Napoli ha conquistato una spettacolare vittoria contro la Juventus con un risultato di 5 a 1. Questo tipo di risultato tra le due squadre non si vedeva dalla Supercoppa del 1990, quando anche gli azzurri trionfarono con Maradona in campo.

La Juventus si trova adesso in una situazione difficile, con i tifosi infuriati con la società e l’allenatore Massimiliano Allegri. L’allenatrice Carolina Morace ha dichiarato ai microfoni di Tele A che la partita tra Napoli e Juventus era come “vedere una partita tra professionisti e una squadra di amatori” e che il Napoli è la squadra che gioca meglio in questo momento, seguita dal Milan.

Carolina Morace su Napoli-Juventus

“Napoli-Juventus mi ha dato la sensazione di vedere una partita tra professionisti e una squadra di amatori, è stata devastante. I partenopei sono assolutamente la squadra che gioca meglio. A mio avviso dopo il Napoli, ma non come il Napoli, c’è il Milan”.

