Napoli-Cremonese, rischio rinvio per maltempo? Ecco la notizia della radio ufficiale

Al momento non c’è il rischio di rinvio per maltempo: a darne notizia la radio ufficiale della SSC Napoli

Radio Kiss Kiss Napoli annuncia che è stata prolungata l’allerta meteo a Napoli ed in tutta la Regione Campania. Come riportato dalla redazione di Radio Goal, il tempo peggiorerà nelle prossime ore, per cui oggi pomeriggio alle 17.30 è prevista una riunione del Comitato di Sicurezza con l’Amministrazione Comunale di Napoli, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e le Forze dell’Ordine a cui parteciperà anche la SSC Napoli. Ricordiamo che la Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato fino alle ore 9 di giovedì 19 gennaio l’avviso di allerta meteo attualmente in vigore e inizialmente previsto fino a domattina.

Per Perna di Radio Goal il rinvio di Napoli-Cremonese non è escluso ma al momento la partita è confermata

Al momento non c’è il rischio di rinvio per la partita tra Napoli e Cremonese, in programma stasera alle 21.00 allo stadio “Diego Armando Maradona”, ma nel Comitato di Sicurezza potrebbero essere prese delle decisioni per tutelare l’ordine pubblico. Come ha detto Vincenzo Perna a Radio Goal: “Il rinvio non è escluso ma al momento la partita è confermata“.

La Protezione Civile ricorda che: “Il quadro meteo è di precipitazioni di moderata o forte intensità, venti forti con raffiche e mare molto agitato lungo le coste esposte. Attenzione massima va posta al rischio idrogeologico con possibili frane, instabilità di versante, colate rapide di fango, caduta massi, allagamenti, esondazioni. Anche nelle zone in cui da domani si passa al livello giallo saranno ancora possibili fenomeni franosi e caduta massi, in considerazione della saturazione dei suoli”.