25 Novembre 2025

Napoli, Conte non cambia: confermata la squadra anti-Atalanta. Contro il Qarabag ancora Neres, Lang e Hojlund

redazione 25 Novembre 2025
NAPOLI — La linea è chiara: squadra che vince non si tocca, o quasi. Fabio Mandarini, nelle pagine del Corriere dello Sport, racconta come Antonio Conte sia orientato a ripartire dagli undici che hanno battuto l’Atalanta 3-1, confermando per la sfida al Qarabag la struttura e l’identità viste sabato scorso.

Il 3-4-2-1 resta la certezza, come ricordato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport: Neres e Lang agiranno ancora alle spalle di Hojlund, un tridente che sabato ha inciso in pieno, tra gol, movimenti e intesa crescente. Per Lang si tratta della seconda consecutiva da titolare dopo un lungo periodo di apprendistato; per Hojlund, come riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, è la conferma che le sue condizioni sono ottime, così come quelle di Rrahmani, risparmiati nel finale con la Dea per dosare energie preziose.

Diluvio su Castel Volturno, clima caldo nel gruppo

La rifinitura è stata condizionata dal maltempo: pioggia battente, vento gelido, un’autentica tempesta che ha reso complicata la seduta. Un contesto che Fabio Mandarini descrive sul Corriere dello Sport come opposto al clima interno al gruppo, ancora positivo nonostante le molte assenze. Oltre ad Anguissa, Gilmour, De Bruyne, Lukaku, Meret e Spinazzola, mancheranno anche Marianucci e Mazzocchi, esclusi dalla lista Champions.

Le scelte: stessa ossatura, pochi dubbi

Conte non cambia filosofia: prima la Champions, poi ogni discorso legato alla Roma. La formazione, come ricostruito da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, dovrebbe essere confermata in blocco.

Le scelte:

Porta: Milinkovic-Savic

Difesa a tre: Beukema, Rrahmani, Buongiorno

Fasce: Di Lorenzo a destra; a sinistra ballottaggio Gutierrez–Olivera

Mediana: Lobotka e McTominay

Trequarti: Neres e Lang

Punta: Hojlund

Il Napoli si ritroverà questa mattina a Castel Volturno per l’attivazione: poi, l’ultimo corridoio verso una sfida che vale il futuro europeo.

