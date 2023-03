Napoli: Meret e Kim, arrivano ottime notizie in vista dell’Eintracht Francoforte

Il Napoli si è allenato oggi a Castel Volturno in vista della sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Gli infortuni di Kim e Meret non preoccupano lo staff medico azzurro.

Arrivano buone notizie per Luciano Spalletti dal centro sportivo in provincia di Caserta, dove la squadra si è allenata dopo la gara con l’Atalanta. Nessun giorno di riposo per gli azzurri, anche perché si gioca mercoledì la delicata sfida con l’Eintracht Francoforte di Champions League.

Infortuni Napoli: tutte le notizie

Attraverso un comunicato ufficiale la SSCN dà le ultime informazioni sugli infortuni in casa Napoli: “Raspadori ha fatto lavoro personalizzato in campo. Lozano ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo. Meret si è sottoposto, presso la clinica Pineta Grande, ad accertamenti strumentali al polso della mano destra che hanno dato esito negativo“.

Nel comunicato ufficiale non c’è traccia di Kim, il difensore sudcoreano uscito dal campo al minuto 75 di Atalanta-Napoli a causa di un problema al polpaccio, ma le sue condizioni non preoccupano.

In vista della sfida di ritorno degli ottavi di finale c’è la possibilità di recuperare anche Lozano, che in questi giorni sarà monitorato attentamente dallo staff medico azzurro, così come Raspadori che ha però tempi di recupero più lunghi.