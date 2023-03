Pogba altro infortunio: tifosi infuriati: “Lo paghiamo dieci milioni”

Paul Pogba ancora un infortunio, causato da un problema muscolare. Il giocatore non scenderà in campo per la sfida Juventus-Sampdoria.

Il Pogback dalle parti di Torino viene solo sventolato, ma in realtà non entra mai veramente in scena. Fino ad ora il francese ha giocato appena 35 minuti, a causa di un grave infortunio avuto appena rientrato alla Juventus. In quel caso Pogba scelse una terapia conservativa perché voleva giocare il Mondiale, un fallimento totale perché poi ha dovuto comunque operarsi, con annesso prolungamento dei tempi di recupero.

A gennaio i tifosi della Juve si attendevano un rientro di Pogba in grande spolvero, convinti che con il francese in campo i bianconeri potessero fare faville. Ed invece si sono susseguiti infortuni e problemi comportamentali. Allegri ad esempio lo ha escluso dall’ultimo match di Europa League per un ritardo durante l’allenamento.

Ci si attendeva così speranzosi una reazione sul campo da parte del centrocampista ex Manchester United. Invece Pogba non giocherà Juventus-Sampdoria a causa di un problema muscolare che lo tiene ancora ai box. I tifosi bianconeri sono letteralmente infuriati sul web a causa dell’ennesimo infortunio di Pogba. C’è chi sottolinea che il giocatore viene pagato 10 milioni di euro, veramente tanti per giocare appena 35 minuti.

C’è chi invece se la prende con lo staff medico bianconero che i preparatori atletici che non riescono a frenare l’emorragia di infortuni della squadra di Allegri.