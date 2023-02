Corriere dello Sport – Napoli come il Milan di Ancelotti, può aprire un ciclo europeo

Il Napoli come il Milan di Ancelotti e l’Inter di Herrera. La squadra di Spalletti che vince in Champions League contro l’Eintracht fa sognare i tifosi e la critica.

Corriere dello Sport fa un focus sul Napoli di Luciano Spalletti, che incanta tutti per la semplicità con cui batte gli avversari, apparentemente senza difficoltà. Ad ogni partita sembra che questa magia debba finire, ed invece va avanti da inizio campionato, perché il Napoli di cali non ne ha avuti. Forse solo uno, quello con l’Inter, ma anche in quel caso non è stato dominato.

“Ciò che abbiamo visto a Francoforte e prima ancora ad Amsterdam e al Maradona col Liverpool spinge davvero in una direzione che porta lontano anche dai sogni. Però un paio di domande possiamo farcele fi n da adesso per immaginare (solo immaginare, niente di più) il futuro di questa squadra. Per esempio cosa manca al Napoli attuale per essere paragonato alle grandi italiane che hanno dominato, ciascuna a modo suo, in Europa? E l’altra: questo Napoli può davvero aprire un ciclo italo/europeo come l’Inter di Herrera, il Milan di Sacchi e il Milan di Ancelotti?” scrive Alberto Polverosi per Corriere dello Sport.

Napoli come il Milan di Ancelotti e l’Inter di Herrera

“Per entrare come rappresentante italiana nell’Olimpo del calcio europeo a questa squadra fantastica e fantasiosa, dotata di forza e di talento, di testa fresca e di gamba robusta, manca un ultimo

passaggio: il confronto diretto con una delle migliori formazioni d’Europa, manca una sfida da dentro o fuori col Real Madrid, col Manchester City, col Psg o col Bayern Monaco” si continua a leggere.

Il confronto tra il Napoli ed il Milan di Ancelotti e Sacchi, e l’Inter di Herrera è appena cominciato. Anche perché Quelle tre formazioni dominarono in Europa a lungo. Ma già il fatto che si faccia questo confronto dà la dimensione di quanto sia cresciuto il Napoli in questi ultimi anni.