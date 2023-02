Crosetti affonda la Juve: “Mai giocato come il Napoli, nemmeno quando ha vinto 9 scud”

Il Napoli viene esaltato in Europa per il suo gioco armonioso, messo in mostra anche contro l’Eintracht in Champions League.

La stampa internazionale ha esaltato il gioco del Napoli per la vittoria contro l’Eintracht Francoforte. La squadra di Spalletti ha dominato la partita ed ha fatto scattare il plauso dei giornali di tutto il mondo, mentre in Italia c’è chi bocciava pesantemente Kvaratskhelia per il rigore sbagliato.

Ma anche in Italia qualcuno si sta rendendo conto della forza del gioco del Napoli.

Maurizio Crosetti di Repubblica su Twitter ha scritto: “Neppure per un minuto la Juve dei nove scudetti, poi l’Inter e il Milan hanno mai giocato come questo Napoli“. Un attestato di merito importante per la squadra di Spalletti che sta tenendo un ritmo altissimo in tuta la stagione. Gli azzurri sembrano avere sempre la chiave per fare male agli avversari anche quando si chiudono a riccio come l’Eintracht Francoforte.

Inoltre il Napoli sta crescendo anche in mentalità ed ha cominciato anche a saper gestire la partita, cosa che in passato non riusciva a fare.