Le valvole per la conversione delle maschere da snorkeling in C-pap stampate dall”associazione Campana Dam Bros Robotics in collaborazione con Brescia.

Riceviamo e pubblichiamo questo appello dell’associazione Dam Bros Robotics, eccellenza campana che più volte ha dimostrato con progetti innovativi e tecnologici che migliorano la qualità della vita delle persone.

“La DAM Bros Robotics ha risposto all’appello lanciato dall’azienda bresciana Isinnova e sta realizzando gratuitamente con la stampa 3D diverse valvole per la conversione delle maschere da snorkeling della Decathlon in maschere respiratorie di emergenza per la terapia sub-intensiva . Rispondendo all’appello dei maker bresciani abbiamo iniziato anche noi la stampa delle valvole. Ora stiamo cercando contatti con istituzioni e personale sanitario della Regione Campania per dare la nostra disponibilità a collaborare anche con ospedali della nostra terra”.



“Chiunque voglia aiutarci in questa impresa può inviare un messaggio alla nostra pagina o un’email all’indirizzo dam.bros.robotics@gmail.com. Se uniamo le forze ce la faremo Intanto noi continuiamo a stampare.”

Vi invitiamo a seguire la pagina della Dam Bros Robotics e a rimanere aggiornati sulle loro iniziative