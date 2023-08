Champions League: Ecco le Possibili Avversarie del Napoli nel Sorteggio di Nyon

Napoli è in prima fascia per il sorteggio della Champions League a Nyon. Le possibili avversarie per la squadra di Rudi Garcia.

CALCIO NAPOLI. Dopo una stagione impressionante che li ha visti fermarsi a un passo dalla semifinale, il Napoli è pronto per un nuovo assalto alla Champions League. La squadra di Rudi Garcia si trova in una posizione favorevole, essendo stata piazzata nella prima fascia del sorteggio che avrà luogo oggi a Nyon.

Napoli in Prima Fascia

Essendo in prima fascia, il Napoli eviterà di affrontare le squadre più forti della competizione nella fase a gironi. Questo include anche l’Inter di Inzaghi, dato che i criteri della Champions League escludono sfide tra squadre della stessa federazione fino ai quarti di finale.

Possibili Avversarie dalla Seconda Fascia

Nella seconda urna, il Napoli potrebbe trovarsi di fronte a squadre come Atletico Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, Lipsia, Manchester United, Porto e Real Madrid. Ognuna di queste formazioni rappresenta una sfida interessante, ma evitabile grazie al posizionamento nella prima fascia.

Terza Fascia: Chi Potrebbe Sfiorare gli Azzurri?

Le potenziali avversarie della terza fascia includono Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Sporting Braga, Stella Rossa, Psv e Copenaghen. Lazio e Milan, essendo della stessa federazione, non potranno essere sorteggiati contro il Napoli nella fase a gironi.

Quarta Fascia: Le Squadre Jolly

Le squadre della quarta fascia sono spesso considerate quelle che possono rendere un girone particolarmente insidioso. Tra queste, troviamo Galatasaray, Lens, Newcastle, Real Sociedad, Union Berlino, Celtic Glasgow, Young Boys e Anversa.

Napoli pronto per la sfida

Con un sorteggio imminente e una posizione favorevole nella prima fascia, il Napoli ha tutte le carte in regola per un percorso entusiasmante in Champions League. Resta da vedere quali squadre verranno pescate dall’urna di Nyon, ma una cosa è certa: Come ha detto il Cholito a Repubblica : “gli azzurri sono pronti per la sfida”.

Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sul sorteggio e sul percorso del Napoli in questa edizione della Champions League.