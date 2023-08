Simeone: “Voglio restare a Napoli per sempre, qui è speciale. Ho una sensazione sui sorteggi Champions”

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha parlato a Repubblica. Il Cholito ha toccato vari argomenti, dal suo futuro con il club partenopeo ai sorteggi Champions.

“Voglio Napoli a Vita”

“Voglio restare a Napoli a vita, ma dipenderà da me stesso poiché dovrò essere all’altezza della situazione,” ha dichiarato Simeone. “Il riscatto del Napoli mi ha reso felice; questo è il mio posto nel mondo. Trionfare qui da argentino è stato davvero speciale.”

Sorteggio Champions: Un Presentimento

Simeone ha anche parlato del sorteggio della Champions League, affermando: “Sento che ci toccherà una squadra spagnola, forse davvero l’Atletico Madrid di mio padre. Se dovessimo incontrarlo, farò di tutto per batterlo.”

Obiettivi in Champions e Serie A

Per quanto riguarda gli obiettivi del Napoli in Champions League e Serie A, Simeone è stato chiaro: “Si tratta di un torneo molto complicato, va preparato senza porsi un obiettivo iniziale, affrontando ogni partita come fosse una finale. Abbiamo gli stessi obiettivi della passata stagione in Serie A, ma stavolta saremo noi la squadra da battere.”

Il Tatuaggio Champions

Simeone ha rivelato di avere un tatuaggio del simbolo della Champions League, un segno del suo impegno e delle sue ambizioni. “Ho sempre creduto in me stesso, speravo di raggiungere questi livelli. A 13 anni ho chiesto il tatuaggio ai miei genitori, volevo tatuarmi il simbolo della Champions come Eto’o.”

Il Ruolo e l’Identità

Sul suo minutaggio in campo, Simeone ha detto: “Devo farmi trovare sempre pronto, aspettando il momento in cui il mister avrà bisogno di me.” Riguardo al suo soprannome, Cholito, ha aggiunto: “Ormai ho la mia identità, sono entusiasta di essere soprannominato in questo modo.”

In questa intervista, Giovanni Simeone ha dimostrato non solo il suo amore per il Napoli ma anche la sua determinazione e ambizione, sia a livello di club che personale. Con tanta passione e impegno, sembra che il futuro sia luminoso per questo giovane talento argentino.